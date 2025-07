LESTAL: l’architecture au service d’une oeuvre sociale RDV devant l’église protestante Unie de Savoie, Aix-les-Bains

RDV devant l’église protestante Unie de Savoie, 1 rue Victor Hugo Aix-les-Bains Savoie

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Quand l’architecture est au service du social , découvrez le Temple protestant d’Aix.

RDV devant l’église protestante Unie de Savoie, 1 rue Victor Hugo Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 08 90 45 philippe.dubled@wanadoo.fr

English :

When architecture serves social needs, discover the Protestant Temple in Aix.

German :

Wenn die Architektur im Dienste des Sozialen steht , entdecken Sie den protestantischen Tempel in Aix.

Italiano :

Quando l’architettura è al servizio delle esigenze sociali, scoprite il Tempio protestante di Aix.

Espanol :

Cuando la arquitectura está al servicio de las necesidades sociales, descubra el Templo Protestante de Aix.

