Informations pratiques

Hudimesnil

L’estampe – c’est quoi ?

Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:45:00

fin : 2026-10-03 18:15:00

Date(s) :

2026-10-03

A l’occasion des Journées nationales des artistes l’atelier le Bateau de Papier vous propose un atelier découverte de l’estampe (2h30).

Vous aimez les découvertes et les expériences ? Venez créer votre image imprimée sur une vraie presse à l’atelier Le Bateau de Papier ! Cet atelier est ouvert à tous à partir de 9 ans. Darya, artiste passionnée, racontera les différentes façons de créer des estampes et vous guidera dans la découverte et la création de votre propre image imprimée ! L’atelier est ouvert à tous.

Jauge : 5 personnes.

Réservation obligatoire.

Pour mieux connaître l’Atelier le Bateau de Papier rendez vous sur les réseaux sociaux !

Facebook : Bateau de Papier ou @paperboatprint @shvalevadarya .

Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com

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English : L’estampe – c’est quoi ?

L’événement L’estampe – c’est quoi ? Hudimesnil a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer