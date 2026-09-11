L’estampe – c’est quoi ? Hudimesnil
samedi 3 octobre 2026 · Hudimesnil
Informations pratiques
Hudimesnil
L’estampe – c’est quoi ?
Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:45:00
fin : 2026-10-03 18:15:00
Date(s) :
2026-10-03
A l’occasion des Journées nationales des artistes l’atelier le Bateau de Papier vous propose un atelier découverte de l’estampe (2h30).
Vous aimez les découvertes et les expériences ? Venez créer votre image imprimée sur une vraie presse à l’atelier Le Bateau de Papier ! Cet atelier est ouvert à tous à partir de 9 ans. Darya, artiste passionnée, racontera les différentes façons de créer des estampes et vous guidera dans la découverte et la création de votre propre image imprimée ! L’atelier est ouvert à tous.
Jauge : 5 personnes.
Réservation obligatoire.
Pour mieux connaître l’Atelier le Bateau de Papier rendez vous sur les réseaux sociaux !
Facebook : Bateau de Papier ou @paperboatprint @shvalevadarya .
Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’estampe – c’est quoi ?
L’événement L’estampe – c’est quoi ? Hudimesnil a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer