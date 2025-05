L’estampe dans tous ses états ! 13è Fête de l’estampe – Le LA atelier d’artistes Rennes, 24 mai 2025, Rennes.

Au LA atelier d’artistes on estampe Messieurs Mesdames, taille douce et taille d’épargne, monotypes et polygrammes, pique et pique et colegram, amstramgram tadaam ! En Bretagne on Fête l’estampe !

Estampe contemporaine

La 13è édition de la **Fête de l’estampe**, organisée par _Manifestampe_, célèbre le 26 mai 2025 le 365è anniversaire de l’édit de Saint-Jean-de-Luz, pierre angulaire de la liberté artistique des graveurs en France. Cet événement national, devenu incontournable depuis sa création en 2013, offre une plateforme unique pour explorer la richesse et la diversité de l’estampe. Avec plus de 200 manifestations à travers le pays, il attire professionnels, passionnés et collectionneurs du monde entier, témoignant de l’épanouissement continu de cet art libéré des contraintes corporatives depuis 1660.

Que vous soyiez un amateur éclairé ou un néophyte curieux, une multitude d’activités vous attendent à deux pas de chez vous. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers fascinant de l’estampe, de la gravure à la lithographie en passant par l’estampe numérique ou la sérigraphie, et de découvrir comment cet art ancestral continue de se réinventer au XXIè siècle. La Fête de l’estampe 2025 s’annonce comme un rendez-vous à ne pas rater pour tous les amateurs d’art et de culture.

Exposition, démonstrations… et sur demande par e-mail, des sessions découverte en gravure sur plâtre, gravure sur carton, gaufrage au pochoir, peuvent être mises en place à prix libre et conscient.

Nous contacter au plus tard le 20 mai.

Contact : [[le.la.rennes@gmail.com](mailto:le.la.rennes@gmail.com)](mailto:le.la.rennes@gmail.com)

Et pour nous suivre : @lelaatelierdartistes

Le LA atelier d’artistes 34 Bis rue de la Motte Brulon Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine