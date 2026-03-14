L’Estanzic L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy

L’Estanzic

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy Landes

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’Estanzic arrive à la ferme !

Au programme Pintxos fermiers à déguster toute la soirée

Concert live de Pierre Chérèze

Pop Rock français, entre compositions et reprises

Une soirée conviviale, de la bonne musique, des bons produits… tout ce qu’il faut pour passer un bon moment à la ferme

?? L’Estanzic arrive à la ferme ! ??

Au programme

?? Pintxos fermiers à déguster toute la soirée

?? Concert live de Pierre Chérèze

Pop Rock français, entre compositions et reprises

Une soirée conviviale, de la bonne musique, des bons produits… tout ce qu’il faut pour passer un bon moment à la ferme ??

?? Réservation conseillée

On vous attend nombreux ! .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : L’Estanzic

The Estanzic comes to the farm!

On the program: Farmhouse pintxos to enjoy all evening!

Live concert by Pierre Chérèze

French pop-rock, between compositions and covers

A convivial evening, good music, good products? everything you need to have a good time at the farm!

L’événement L’Estanzic Brassempouy a été mis à jour le 2026-03-11 par Landes Chalosse