L’Estanzic L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy
L’Estanzic L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy vendredi 24 avril 2026.
L’Estanzic
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy Landes
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’Estanzic arrive à la ferme !
Au programme Pintxos fermiers à déguster toute la soirée
Concert live de Pierre Chérèze
Pop Rock français, entre compositions et reprises
Une soirée conviviale, de la bonne musique, des bons produits… tout ce qu’il faut pour passer un bon moment à la ferme
?? L’Estanzic arrive à la ferme ! ??
Au programme
?? Pintxos fermiers à déguster toute la soirée
?? Concert live de Pierre Chérèze
Pop Rock français, entre compositions et reprises
Une soirée conviviale, de la bonne musique, des bons produits… tout ce qu’il faut pour passer un bon moment à la ferme ??
?? Réservation conseillée
On vous attend nombreux ! .
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr
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English : L’Estanzic
The Estanzic comes to the farm!
On the program: Farmhouse pintxos to enjoy all evening!
Live concert by Pierre Chérèze
French pop-rock, between compositions and covers
A convivial evening, good music, good products? everything you need to have a good time at the farm!
L’événement L’Estanzic Brassempouy a été mis à jour le 2026-03-11 par Landes Chalosse