Lestelle-Bétharram à l’heure irlandaise rue parc des sports Lestelle-Bétharram

Lestelle-Bétharram à l’heure irlandaise

rue parc des sports Salle des fêtes Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-02-07

15h-18h initiation à la danse irlandaise tout public

19h30 repas dansant avec le groupe GLEANNTA

buvette tout au long de la journée

inscription et règlement obligatoire. les bulletins sont disponibles dans les commerces lestellois (boulangerie, pharmacie, épicerie) possibilité de réserver sur HELLOASSO avec le QRCODE figurant sur l’affiche .

rue parc des sports Salle des fêtes Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 89 52 52 mariejosemengelle@gmail.com

