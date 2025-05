L’Estillienne Échappée vélo – Les Étilleux, 22 juin 2025 09:30, Les Étilleux.

Eure-et-Loir

L’Estillienne Échappée vélo Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 09:30:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

Date(s) :

2025-06-22

L’Estillienne revient pour sa 3ème édition le dimanche 22 juin 2025 !

Inscrite au programme des Echappées à Vélo , cette balade à vélo d’une journée vous permettra de découvrir la région du Perche. Le Comité des Fêtes des Etilleux vous propose un parcours agrémenté de diverses activités.

Découvrez le Perche à vélo ! Rejoignez-nous aux Etilleux pour une escapade à vélo placée sous le signe de la bonne humeur et de l’amusement ! Ici, pas de chrono chacun pédale à son rythme. Sur le chemin, des jeux d’adresse, des énigmes à résoudre et des moments de partage au cœur des paysages du Perche. Une balade ludique qui allie plaisir, découverte et convivialité pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Prêts à pédaler et à vous amuser ?

—

Adulte 5 €

Enfant (- 10 ans ) 2 €

De 09h30 à 17h.

Départ site de Pensard Les Etilleux

—

Parcours Petites routes 28 km (Dénivelé moyen)

Réservation avant le 19 juin => 07 49 27 17 28

Par mail => comit.desfetes@gmail.com 5 .

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 49 27 17 28 comit.desfetes@gmail.com

English :

L’Estillienne returns for its 3rd edition on Sunday June 22, 2025!

Part of the « Echappées à Vélo » program, this one-day bike ride will enable you to discover the Perche region. The Comité des Fêtes des Etilleux (Les Etilleux Festival Committee) is offering a route with a variety of activities.

German :

Die Estillienne kehrt am Sonntag, dem 22. Juni 2025, zu ihrer dritten Auflage zurück! ?

Diese eintägige Radtour, die im Programm « Echappées à Vélo » (Fahrradausflüge) enthalten ist, ermöglicht es Ihnen, die Region Perche zu entdecken. Das Comité des Fêtes des Etilleux schlägt Ihnen eine Strecke vor, die durch verschiedene Aktivitäten aufgelockert wird.

Italiano :

L’Estillienne torna per la sua terza edizione domenica 22 giugno 2025!

Inserita nel programma « Echappées à Vélo », questa pedalata di un giorno vi permetterà di scoprire la regione del Perche. Il Comitato delle Feste di Etilleux proporrà una serie di attività lungo il percorso.

Espanol :

La Estillienne celebra su 3ª edición el domingo 22 de junio de 2025

En el marco del programa « Echappées à Vélo », esta marcha cicloturista de un día le permitirá descubrir la región de Perche. El Comité des Fêtes des Etilleux (Comité de Fiestas de los Etilleux) ofrecerá diversas actividades a lo largo del recorrido.

