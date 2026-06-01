Avot

L’Estivale

Avot Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le village d’Avot vous invite à vivre une après-midi festive, culturelle et artistique entièrement gratuite et ouverte à tous.

Au programme de cette première édition visites animées du village et parcours en accès libre, jeu de piste pour les enfants, exposition-vente d’artistes locaux et rencontres autour de leurs créations. Des ateliers créatifs ouverts à tous viendront rythmer l’après-midi, animés par les artistes eux-mêmes aquarelle, laine feutrée et customisation d’objets recyclés. Les rues du village seront également animées par des interventions musicales, avant de laisser place à un concert de musique classique dans l’église à 20h. Tout au long de l’événement, une offre de restauration légère, boissons et glaces sera proposée sur place.

Porté par l’Association des Amis du Patrimoine d’Avot et les artistes bénévoles du village, l’Estivale d’Avot est un moment de partage, de découverte et de mise en valeur du patrimoine local.

Participation libre pour les concerts & dons bienvenus pour contribuer au financement de l’événement.

Entrée libre ouvert à tous.

Programme

Visites libres du village en continu • départ du point d’accueil • gratuit

Visites guidées du village • à 14h30 et 15h30 • départ de l’accueil • durée 30mn • gratuit

Jeu de piste pour les enfants 16h • départ de l’accueil • durée 30mn • gratuit

Exposition-vente d’artistes de 14h à 18h • dans la salle des fêtes • accès libre

Ateliers créatifs (au choix aquarelle, laine feutrée, customisation d’objets recyclés) • à 15h et à 16h • dans la salle des fêtes • durée 50mn • tarif 10€/personne

Atelier chant à 17h • dans l’église • durée 30mn • gratuit

Concert à 20h • dans l’église • durée 1h • participation libre, quête à l’issue du concert

Restauration stand de glaces ( au point accueil de 14h à 18h) • Repas et boissons (au restaurant les Feuillus , en continu) .

Avot 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 75 62 98

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English : L’Estivale

L’événement L’Estivale Avot a été mis à jour le 2026-06-01 par Comcom Tille et Venelle