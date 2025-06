Seine-et-Marne

L’Estivale – Spectacle-nomade Mardi 1 juillet, 14h00 Espace Prévert Seine-et-Marne

L’Estivale

Spectacle-Nomade

du 25 juin au 2 juillet 2025

Pour cette 5ème édition de L’Estivale, organisée en partenariat avec le service EAC de Grand Paris Sud et les communes d’Evry-Courcouronnes, Lisses, Nandy, St-Germain-les-corbeil, Savigny-le-Temple et Villabé, nous accueillerons le spectacle : VICTOR LOKO – La Locomotive humaine par la « Compagnie Monde à Part » pour une série de 6 représentations en plein air. Autant d’occasions de fêter le retour des beaux jours et de toucher un large public qui, le plus souvent, ne fréquente pas les équipements culturels voisins.

Toujours désireux d’ancrer cette manifestation sur le territoire nous nous sommes de nouveau associés aux réseaux des médiathèques et conservatoires de GPS et aux nombreux partenaires associatifs des communes visitées qui proposeront : animations, ateliers, goûters et apéros, pour une journée festive et culturelle au grand air !

Nous vous espérons nombreux !

VICTOR LOKO – La locomotive humaine : Théâtre de rue

Spectacle « Tout public » à partir de 6 ans / Durée : 50mn

Raymond et sa sœur Jeannie rendent hommage à leur grand-père en célébrant sa carrière et son palmarès de cycliste professionnel, avant-guerre. Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul, des plus célèbres « classiques » à la « Grande Boucle ». Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté !

« Un spectacle familial et profondément humain, à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la ‘’bidouille’’ manipulée ! »

Spectacle en extérieur – Entrée libre

Planning de la journée :

Mardi 1er juillet à 14h00 :

Savigny-le-Temple / Parvis de l’Espace Prévert

– 14h00 : Spectacle Victor Loko par la compagnie Monde à Part (réprésentations scolaire)

– 16h30 Goûter offert et animations jusqu’à 18h00

Renseignements : 01 64 10 55 10

Autres escales :

Mercredi 25 juin à 15h00 :

St-Germain-lès-Corbeil / Espace Culturel Victor Hugo

– 10h : Bal dansant BIM BAL en famille, pour les 3 à 6 ans avec les musiciens-intervenants du service EAC de GPS

– 15h : Spectacle Victor Loko par la compagnie Monde à Part

– 16h : Goûter offert par la mairie

Renseignements au : 01 69 89 99 52

Jeudi 26 juin à 19h30 :

Villabé / Place Roland Vincent

– 16h45 : Goûter offert par la mairie

– 18h30 : Apéro musical avec la BIM VAGAMONDE, pour toute la famille avec les musiciens-intervenants du service EAC de GPS

– 19h30 : Spectacle Victor Loko par la compagnie Monde à Part

Renseignements au : 06 84 34 79 43

Vendredi 27 juin à 17h30 :

Evry-courcouronnes / MJC Signoret, Place Guy Briantais

– 16h30 : Animations, jeux et goûter offert

– 17h30 : Spectacle Victor Loko par la compagnie Monde à Part

Renseignements au : 01 64 97 86 00

Samedi 28 juin à 16h45 :

Nandy / Parc de la médiathèque

– 14h, 15h et 16h : Contées sur le thème de la forêt, à partir de 5 ans. (30 min / séance) Inscription sur place le jour même

– 14h/16h : Atelier arts plastiques “parents-enfants” : Réalisation d’une fresque végétale sur inscription : M.ANTUNES@grandparissud.fr

– 14h et 15h : Atelier Initiation Batucada à partir de 12 ans (60 min / séance) sur inscription : 06.85.50.16.54

– 16h30 : Goûter offert par la mairie

– 16h45 : Spectacle Victor Loko par la compagnie Monde à Part

– 17h45 : Défilé de la Batucado (Batucada du Conservatoire)

Renseignements au : 01 64 19 29 29

Mercredi 2 juillet à 18h00 :

Lisses / Parvis de la médiathèque

– 15h à 17h30 : Jeux et initiation au cirque sur le parvis de la médiathèque pour toute la famille

– 17h à 18h : Apéro sur le parvis de la médiathèque

– 17h30 : spectacle de sangles aériennes (15 mn)

– 18h à 19h : Spectacle Victor Loko par la compagnie Monde à Part

Renseignements : 01 69 11 40 10

Espace Prévert 9 Pl. Miroir d’Eau, 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:M.ANTUNES@grandparissud.fr »}]

Estivale 2025

© Clément Dupuch