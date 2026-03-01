Let Hit Fest: Armandi.DJ Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) Valmeinier
Let Hit Fest: Armandi.DJ Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) Valmeinier vendredi 20 mars 2026.
Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) 267 rue du centre Valmeinier Savoie
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
2 jours (19h00 2h00)
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 22:30:00
2026-03-20
DJ résident de la scierie à La Clusaz, Armandi est prêt à lancer la soirée avec un seul objectif: créer une expérience musicale fédératrice et dynamiser le dance floor en accord avec l’énergie du public, une seule question: êtes vous prêts?
English :
DJ resident of the sawmill in La Clusaz, Armandi is ready to launch the evening with one goal: create a unifying musical experience and energize the dance floor in accordance with the audience’s energy, just one question: are you ready?
