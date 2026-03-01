Let Hit Fest Baume Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) Valmeinier

Let Hit Fest Baume

Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) 267 rue du centre Valmeinier Savoie

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

2 jours (19h00 2h00)

Début : 2026-03-20 22:30:00

fin : 2026-03-20 00:30:00

2026-03-20

Originaire de Grenoble et présent au Cartel del Chipo l’an dernier, c’est avec bras ouvert que nous accueillons à nouveau cet artiste autant à l’aise derrière ces platines que ces instruments et qui est prêt à vous faire rayer le dance floor!

+33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com

English :

Originally from Grenoble and present at the Cartel del Chipo last year, it is with open arms that we welcome again this artist as comfortable behind these turntables as these instruments and who is ready to make you scratch the dance floor!

