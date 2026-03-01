Let Hit Fest: DJ Deep Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Valmeinier
Let Hit Fest: DJ Deep Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Valmeinier samedi 21 mars 2026.
Let Hit Fest: DJ Deep
Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Office de Tourisme de Valmeinier Valmeinier Savoie
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
2 jours (19h00 2h00)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 22:00:00
fin : 2026-03-21 00:00:00
Date(s) :
2026-03-21
La tête d’affiche de notre festival! Un des précurseurs de la musique électronique en France et à travers le monde, un véritable privilège d’accueillir DJ DEEP à Valmeinier, un événement à ne pas manquer.
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Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Office de Tourisme de Valmeinier Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com
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English :
The headliner of our festival! One of the precursors of electronic music in France and around the world, a real privilege to welcome DJ DEEP to Valmeinier, an event not to be missed.
L’événement Let Hit Fest: DJ Deep Valmeinier a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Valmeinier