Let Hit Fest: DJ Deep Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Valmeinier

Let Hit Fest: DJ Deep

Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Office de Tourisme de Valmeinier Valmeinier Savoie

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

2 jours (19h00 2h00)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 22:00:00

fin : 2026-03-21 00:00:00

Date(s) :

2026-03-21

La tête d’affiche de notre festival! Un des précurseurs de la musique électronique en France et à travers le monde, un véritable privilège d’accueillir DJ DEEP à Valmeinier, un événement à ne pas manquer.

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Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Office de Tourisme de Valmeinier Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com

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English :

The headliner of our festival! One of the precursors of electronic music in France and around the world, a real privilege to welcome DJ DEEP to Valmeinier, an event not to be missed.

L’événement Let Hit Fest: DJ Deep Valmeinier a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Valmeinier