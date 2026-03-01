Let Hit Fest: Larry Houl Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Valmeinier

Let Hit Fest: Larry Houl

Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Office de Tourisme de Valmeinier Valmeinier Savoie

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

2 jours (19h00 2h00)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:30:00

fin : 2026-03-21 19:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Accompagné de son pianiste, Larry Houl, avec son timbre de voix unique comparable à celui de JamiroquaÏ saura vous transmettre son énergie lors de cette première partie de soirée avec de la musique live!

Concert Gratuit

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Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Office de Tourisme de Valmeinier Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com

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English :

Accompanied by his pianist, Larry Houl, with his unique voice timbre comparable to that of JamiroquaÏ will convey his energy during this first part of the evening with live music!

Free Concert

L’événement Let Hit Fest: Larry Houl Valmeinier a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Valmeinier