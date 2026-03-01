Let hit fest: Saint Louïs B2B Florent.vt Valmeinier centre station (1800) Valmeinier

Let hit fest: Saint Louïs B2B Florent.vt

Valmeinier centre station (1800) Sommet TS Les Jeux Valmeinier Savoie

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

2 jours (19h00 2h00)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 11:30:00

fin : 2026-03-22 14:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Pour conclure cette première édition, le Let Hit Fest vous emménerea au sommet du télésiège les Jeux pour un B2B entre Saint Louïs et Florent.vt pour conclure cette première édition dans une ambiance chill et funky au soleil!

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Valmeinier centre station (1800) Sommet TS Les Jeux Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com

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English :

To conclude this first edition, the Let Hit Fest will take you to the top of the chairlift Les Jeux for a B2B between Saint Louïs and Florent.vt to conclude this first edition in a chill and funky atmosphere in the sun!

L’événement Let hit fest: Saint Louïs B2B Florent.vt Valmeinier a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Valmeinier