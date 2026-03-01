Let Hit Fest: Virgin Macaron Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Valmeinier

Let Hit Fest: Virgin Macaron

Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Office de Tourisme de Valmeinier Valmeinier Savoie

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

2 jours (19h00 2h00)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Ce sera au tour de Virgin Macaron de vous emmener dans son univers musical, riche d’ambiance solaire et de rythmes entrainants!

Il aura la responsabilité de faire grimper votre température pour la première partie de cette seconde soirée.

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Résidence l’Ours Blanc 72 Esplanade des Islettes Office de Tourisme de Valmeinier Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com

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English :

It will be the turn of Virgin Macaron to take you into its musical universe, rich in solar atmosphere and lively rhythms!

He will have the responsibility to raise your temperature for the first part of this second evening.

L’événement Let Hit Fest: Virgin Macaron Valmeinier a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Valmeinier