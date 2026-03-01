Let Hit Fest: Young pulse B2B Monsieur Willy Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) Valmeinier

Let Hit Fest: Young pulse B2B Monsieur Willy

Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) 267 rue du centre Valmeinier Savoie

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

2 jours (19h00 2h00)

Début : 2026-03-20 00:00:00

fin : 2026-03-20 02:00:00

2026-03-20

Pour conclure cette première soirée, pas un mais 2 DJ du collectif Funky French League ! Young Pulse et Monsieur Willy sont des figures incontournables du groove en France et ils ne seront pas seul pour vous donner la fièvre du vendredi soir.

Salle polyvalente Jo Mulet -Valmeinier centre station (1800) 267 rue du centre Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 lethitfest@gmail.com

English :

To conclude this first evening, not one but 2 DJs from the Funky French League collective! Young Pulse and Mr. Willy are essential figures of groove in France and they will not be alone to give you the fever of Friday night.

