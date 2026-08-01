LET IT BACK Boisseron
vendredi 21 août 2026 · Boisseron
Informations pratiques
Boisseron
LET IT BACK
Rue de la Carrière Boisseron Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
LET IT BACK Le meilleur des Beatles en live à Boisseron !
Préparez-vous à revivre la magie des Beatles lors d’une soirée exceptionnelle avec LET IT BACK, un groupe hommage qui reprend les plus grands classiques des Fab Four dans une ambiance festive et conviviale.
Vendredi 21 août 2026
Carrière de Boisseron
✨ Au programme
Tous les plus grands succès des Beatles
Plus de 2 heures de concert live
Une soirée pleine d’énergie, de nostalgie et de bonne humeur !
Ouverture des portes 19h30
Début du concert 20h30
Tarif 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Buvette sur place.
Plus d’informations sur http://www.letitback.fr .
Rue de la Carrière Boisseron 34160 Hérault Occitanie
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English :
LET IT BACK? The Best of the Beatles Live at Boisseron!
L’événement LET IT BACK Boisseron a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT PAYS DE LUNEL