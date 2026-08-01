Informations pratiques

Boisseron

LET IT BACK

Rue de la Carrière Boisseron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

LET IT BACK Le meilleur des Beatles en live à Boisseron !

Préparez-vous à revivre la magie des Beatles lors d’une soirée exceptionnelle avec LET IT BACK, un groupe hommage qui reprend les plus grands classiques des Fab Four dans une ambiance festive et conviviale.

Vendredi 21 août 2026

Carrière de Boisseron

✨ Au programme

Tous les plus grands succès des Beatles

Plus de 2 heures de concert live

Une soirée pleine d’énergie, de nostalgie et de bonne humeur !

Ouverture des portes 19h30

Début du concert 20h30

Tarif 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Buvette sur place.

Plus d’informations sur http://www.letitback.fr .

Rue de la Carrière Boisseron 34160 Hérault Occitanie

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English :

LET IT BACK? The Best of the Beatles Live at Boisseron!

L’événement LET IT BACK Boisseron a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT PAYS DE LUNEL