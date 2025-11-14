Let It Beat La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. Besançon

Let It Beat

La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Reprises de THE BEATLES from Besançon.

Let It Beat vous fait revivre une partie des années magiques de l’automne 1962 à l’été 1969, période d’enregistrement des douze albums originaux des Fab Four. Au plaisir de vous retrouver pour chanter et danser ensemble sur les titres qui ont marqué l’histoire de la musique !!

All you Need is Love and Music ? .

+33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com

