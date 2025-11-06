Let it beat project Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Let it beat project Jeudi 6 novembre, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs plein 5€ / réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – À partir de 6 ans

Début : 2025-11-06T19:00:00 – 2025-11-06T20:00:00

Avec Yohann Ducamp, Guillaume Sergent, Jean-Philippe Ramette, Laurent Binda.

À la demande du Carré Sam, des musiciens locaux ont imaginé une conférence musicale, autour, cette fois, des Beatles.

Les quatre musiciens vous retraceront l’histoire du groupe, le rythme infernal de leurs vies et des concerts, les effets de la «beatlemania »…

Cette conférence-concert alternera anecdotes et passages musicaux et illustrera le fait que les Beatles, au-delà du phénomène musical, ont marqué l’histoire des musiques actuelles à jamais.

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

APERO-SPECTACLE // CONFERENCE-CONCERT