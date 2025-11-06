Let it beat Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

APERO-SPECTACLE // CONFERENCE-CONCERT

– Avec Yohann Ducamp, Guillaume Sergent, Jean-Philippe Ramette, Laurent Binda.

A la demande du Carré Sam, des musiciens locaux ont imaginé une conférence musicale, autour, cette fois, des Beatles.

Les quatre musiciens vous retraceront l’histoire du groupe, le rythme infernal de leurs vies et des concerts, les effets de la beatlemania …

Cette conférence-concert alternera anecdotes et passages musicaux et illustrera le fait que les Beatles, au-delà du phénomène musical, ont marqué l’histoire des musiques actuelles à jamais.

RESERVATION CONSEILLEE A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

