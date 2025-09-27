COLDPLAY POUR L’UNIVERS – PLANET OCEAN MONTPELLIER Montpellier

COLDPLAY POUR L’UNIVERS Début : 2025-08-21 à 19:45. Tarif : – euros.

COLDPLAY POUR L’UNIVERSA Planet Ocean Montpellier, plongez dans l’univers électrisant de Coldplay !Les plus grands titres du groupe mythique Coldplay à travers un spectacle visuel et sonore unique : c’est la promesse de « Coldplay pour l’Univers », une expérience immersive sous le Dôme Planétaire, avec des images spectaculaires à 360° !Imaginez… La voûte céleste s’illumine, les premières notes résonnent, et tout autour de vous, l’univers Coldplay prend vie. Couleurs éclatantes, images cosmiques, vibrations planantes — vous êtes transportés dans un monde où chaque chanson devient un voyage, chaque battement un frisson.(Re)découvrez les plus grands titres d’un des groupes les plus mythiques de notre époque – Fix You, Viva la Vida, A Sky Full of Stars, My Universe – comme vous ne les avez jamais entendus… ou plutôt jamais vus !Une plongée totale dans l’esthétique lumineuse, poétique et intergalactique de Coldplay, conçue pour captiver les fans comme les curieux.Préparez-vous à lever les yeux, lâcher prise… et vous laissez embarquer !Paré à décoller ? Que le spectacle commence !Durée approximative du programme : 1 heure.

PLANET OCEAN MONTPELLIER ALLEE ULYSSE ODYSSEUM 34000 Montpellier 34