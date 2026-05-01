Domjean

L’étable du terroir > Banquet festif et solidaire

10 Rue de Bouttemont Domjean Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 02:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Rendez-vous le 16 mai prochain à Domjean de 19h à 2h pour un banquet festif et solidaire !

Dans le cadre d’un projet tutoré, des étudiants du FIM organisent un banquet solidaire !

Réservations sur le site https://www.asso-mo-etableduterroir.com/

L’Étable du Terroir est bien plus qu’un simple repas c’est une soirée conviviale, festive et solidaire, placée sous le signe du partage et de la générosité autour d’un banquet aux saveurs authentiques de Normandie. Pour prolonger ce moment dans la bonne humeur, le repas sera suivi d’une grande soirée festive et dansante ! Porté par 6 étudiants engagés dans la lutte contre la précarité agricole, cet événement unique a pour mission de rassembler un maximum de bons vivants autour d’une cause qui nous tient tous à cœur soutenir nos agriculteurs locaux en difficulté ! .

10 Rue de Bouttemont Domjean 50420 Manche Normandie +33 6 03 74 09 90

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English : L’étable du terroir > Banquet festif et solidaire

L’événement L’étable du terroir > Banquet festif et solidaire Domjean a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô