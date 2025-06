L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon 8 juillet 2025 08:00

Pyrénées-Orientales

L’ÉTANG DE CANET A VELO 49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-08 08:00:00

fin : 2025-07-08 10:00:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-22

2025-08-05

2025-08-19

Partez à vélo à la découverte des trésors naturels de l’étang de Canet, guidés par un garde-animateur du littoral.

49 Avenue de la Méditerranée

Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com

English :

Set off by bike to discover the natural treasures of the Etang de Canet, guided by a coastal lifeguard.

German :

Entdecken Sie mit dem Fahrrad die Naturschätze des Étang de Canet, geführt von einem Küstenwächter.

Italiano :

Partite in bicicletta alla scoperta dei tesori naturali dell’Etang de Canet, guidati da un bagnino costiero.

Espanol :

Salga en bicicleta para descubrir los tesoros naturales del Etang de Canet, guiado por un socorrista costero.

