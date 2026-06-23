L’étang’bouilles Place de la Sente Saint-Chamas

Informations pratiques

Saint-Chamas

L’étang’bouilles

Du 03/07 au 22/08/2026 le vendredi et samedi. Place de la Sente Boulodrome Jean Ramella Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-03

Manifestation éco-responsable avec repas, musique, pétanque et concerts en plein air, offrant une ambiance chaleureuse et festive au bord de l’eau.

À partir du 3 juillet, le boulodrome Jean Ramella accueille l’événement L’Étang’Bouilles, un rendez-vous estival pour petits et grands. Tous les vendredis et samedis soir, habitants et visiteurs sont invités à partager un repas, boire un verre, écouter de la musique et profiter des douces soirées d’été au bord de l’eau. L’événement propose des parties de pétanque, des éclats de rire et des concerts en plein air, le tout autour de grandes tablées. Grâce à une offre gourmande variée et une programmation de qualité, L’Étang’Bouilles est devenu un incontournable de l’été. La manifestation est éco-responsable et bénéficie de la participation de La Digue, Le Rabelais, Pizza Jérôme, Thaï et Romarin. Une buvette est également disponible avec le bar de l’horloge, le Bistrot de Provence, le bar de l’époque, le Petit café de France et L’Étang de bière. .

Place de la Sente Boulodrome Jean Ramella Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 90 54 accueil@tourismesaintchamas.fr

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English :

An eco-friendly event featuring food, music, pétanque, and outdoor concerts, offering a warm and festive atmosphere by the water.

L’événement L’étang’bouilles Saint-Chamas a été mis à jour le 2026-06-23 par Mairie de Saint-Chamas