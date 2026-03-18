L’Étape du Tour 2026

Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez assister au passage de l’Étape du Tour ! Descendant du Col de la Croix de Fer, les cyclistes amateurs passeront par Saint-Jean-de-Maurienne avant de prendre la route en direction du Col du Galibier via Villargondran et Saint-Julien-Montdenis.

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Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 51 51 contact@explore-maurienne.com

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English :

Come and watch the Tour de France stage! Descending from the Col de la Croix de Fer, amateur cyclists will pass through Saint-Jean-de-Maurienne before heading for the Col du Galibier via Villargondran and Saint-Julien-Montdenis.

L’événement L’Étape du Tour 2026 Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne