L’Étape du Tour 2026 Saint-Jean-de-Maurienne
L’Étape du Tour 2026 Saint-Jean-de-Maurienne dimanche 19 juillet 2026.
L’Étape du Tour 2026
Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez assister au passage de l’Étape du Tour ! Descendant du Col de la Croix de Fer, les cyclistes amateurs passeront par Saint-Jean-de-Maurienne avant de prendre la route en direction du Col du Galibier via Villargondran et Saint-Julien-Montdenis.
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Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 51 51 contact@explore-maurienne.com
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English :
Come and watch the Tour de France stage! Descending from the Col de la Croix de Fer, amateur cyclists will pass through Saint-Jean-de-Maurienne before heading for the Col du Galibier via Villargondran and Saint-Julien-Montdenis.
L’événement L’Étape du Tour 2026 Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne