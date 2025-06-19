L’Aire du bois de la ronce Chamole

L’Aire du bois de la ronce

Salle des fêtes Chamole Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29

Spectacle en extérieur

Théâtre À partir de 8 ans 1 h 30

Compagnie de Mi-Scène

C’est l’histoire d’un rêve. Le rêve d’une station d’autoroute, qui existait peut-être il y a longtemps, avant d’être abandonnée.

C’est le rêve d’une femme qui voulait vivre en Amérique et voir les troupeaux de bison. C’est le rêve d’une archéologue qui adore la Belle au bois dormant. C’est le rêve de l’entreprise Vinci qui souhaite étendre son royaume et de trois femmes qui se sont construit une île, au milieu de la forêt, et qui

n’ont plus envie de partir.

L’Aire du Bois de la Ronce vous accueille car elle est ouverte à tous les voyageurs, à tous les gens de passage, à ceux qui cherchent un endroit où se reposer. N’oubliez pas vos couvertures et vos bouillottes car les nuits y sont plutôt fraîches… et prenez garde à l’homme qui rôde, il est peut-être dangereux ou peut-être amoureux.

Texte et mise en scène Elsa Garrigou

Jeu Cathy Appel, Céline Charton, Gauthier Narjollet, Elizabeth Seigle-Ferrand, Valérie Tavarès, Julie Travert

Lumière Jérôme Frelin de Polymix

Musique Dorian Seyller et Mathis Philippe

Son et enregistrements Dorian Seyller

ORGANISATEUR

Mi-Scène est une association loi 1901 entièrement gérée par des bénévoles. Elle est née en 2003, et s’attache à programmer des spectacles professionnels de théâtre contemporain dans la Chapelle de la Congrégation, située Grande Rue à Poligny mais aussi à Arbois et dans les villages alentours.

Mi-Scène est soutenue par la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental du Jura, la Mairie de Poligny, la Mairie d’Arbois, la Communauté de Commune du Val d’Amour et la Communauté de Communes Coeur du Jura.

Mi-Scène permet aux habitants du territoire d’accéder à des spectacles de qualité et par là, à une véritable identité culturelle accessible à tout public à moindre coût.

Sa collaboration avec les structures scolaires permet aux enfants, aux collégiens et aux lycéens de bénéficier de plusieurs actions qui leur sont destinées.

En un mot, Mi-Scène participe, par les spectacles qu’elle programme, par les partenariats qu’elle tisse, à l’éducation populaire qui anime ses principes fondateurs et à l’attractivité de son territoire. .

Salle des fêtes Chamole 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

English : L’Aire du bois de la ronce

German : L’Aire du bois de la ronce

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Aire du bois de la ronce Chamole a été mis à jour le 2025-08-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA