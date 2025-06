L’été 2025 à la médiathèque Aimé Césaire Amboise 8 juillet 2025 07:00

Début : Jeudi 2025-07-08

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-07-08

Durant l’été, la médiathèque Aimé Césaire propose de nombreuses animations à destination du jeune public jeux d’extérieur, lectures à l’ombre, ciné kids et observation des oiseaux sont au programme.

Venez passer l’été à la Médiathèque Aimé Césaire et profitez de nombreuses animations !

– Ludojardin

Les mercredis 9,16, 23,30 juillet et 6, 13, 20,27 août

Les samedis 5, 12, 19,26 juillet et 2, 9, 16, 23 et 30 août,

Venez découvrir les nouveaux jeux d’extérieur (Puissance 4 géant, ski de jardin, échasses…) et bien d’autres surprises pour partager ensemble des moments joyeux et ludiques.

– Ciné Kids

Les vendredis 11 et 25 juillet et 8,22 août à 15h.

– Lectures au jardin

Les vendredis 18 juillet et 29 août, de 15h à 17h.

– Observons les oiseaux

Du 8 juillet au 7 septembre, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations. Une exposition prêtée par la Bibliothèque départementale de Touraine. 0 .

17 Rue du Clos des Gardes

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 22 93

English :

During the summer, the Aimé Césaire multimedia library offers a wide range of activities for young audiences, including outdoor games, shaded readings, kids’ movies and birdwatching.

German :

Während des Sommers bietet die Mediathek Aimé Césaire zahlreiche Veranstaltungen für das junge Publikum an: Spiele im Freien, Lesungen im Schatten, Kids-Kino und Vogelbeobachtung stehen auf dem Programm.

Italiano :

Durante l’estate, la biblioteca multimediale Aimé Césaire offre una vasta gamma di attività per i giovani, tra cui giochi all’aperto, letture all’ombra, film per bambini e birdwatching.

Espanol :

Durante el verano, la biblioteca multimedia Aimé Césaire ofrece una amplia gama de actividades para los jóvenes, como juegos al aire libre, lecturas a la sombra, películas infantiles y observación de aves.

