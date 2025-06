L’été 2025 à Sainte-Savine Sainte-Savine 27 juin 2025 12:00

Un florilège d’animations, de découvertes, d’ateliers, de concerts…

De quoi passer un été riche à Sainte-Savine !



La requalification du site de l’ancienne piscine municipale entraînera durant la période des activités estivales, des travaux.

Néanmoins, le site reste ouvert au public pendant les travaux de requalification et les espaces seront sécurisés pour l’accueil et les activités.



Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Certaines activités sont accessibles sur inscription uniquement (places limitées). .

Site de l’ancienne piscine municipale de Sainte-Savine

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 50 avl@ste-savine.fr

