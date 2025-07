L’été à la ferme La chèvre et le chou Meyrals

L’été à la ferme La chèvre et le chou Meyrals vendredi 18 juillet 2025.

L’été à la ferme La chèvre et le chou

535 Route de Versailles Meyrals Dordogne

Début : 2025-07-18

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

Eté à la ferme- La chèvre et le chou les vendredis après- midi du 18 juillet au 5 août 2025

Visite de la ferme et traite des chèvres- Découverte de la transformation fromagère fermière_ Boutique de produits locaux sur place

entrée libre et gratuite

tel 06 87 23 92 23

535 Route de Versailles Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : L’été à la ferme La chèvre et le chou

Summer on the farm- Goat and cabbage Fridays afternoons from July 18 to August 5, 2025

Visit the farm and milk the goats- Discover how farmhouse cheese is made_ Shop selling local produce on site

free admission

tel 06 87 23 92 23

German : L’été à la ferme La chèvre et le chou

Sommer auf dem Bauernhof- Die Ziege und der Kohl am Freitagnachmittag vom 18. Juli bis zum 5. August 2025

Besuch des Bauernhofs und Melken der Ziegen- Entdeckung der Käseverarbeitung auf dem Bauernhof_ Laden mit lokalen Produkten vor Ort

freier und kostenloser Eintritt

tel. 06 87 23 92 23

Italiano :

Estate in fattoria- Capra e cavoli il venerdì pomeriggio dal 18 luglio al 5 agosto 2025

Visitate la fattoria e assistete alla mungitura delle capre Scoprite come si produce il formaggio di fattoria Negozio di prodotti locali in loco

ingresso libero

tel 06 87 23 92 23

Espanol : L’été à la ferme La chèvre et le chou

Verano en la granja- Cabra y col los viernes por la tarde del 18 de julio al 5 de agosto de 2025

Visite la granja y vea cómo se ordeñan las cabras- Descubra cómo se elabora el queso de granja_ Tienda de productos locales in situ

entrada gratuita

tel. 06 87 23 92 23

