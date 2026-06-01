L’été à la Maison Bleue, La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes, Rennes
L’été à la Maison Bleue, La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes, Rennes samedi 6 juin 2026.
L’été à la Maison Bleue 6 et 19 juin La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00
La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
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