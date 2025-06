L’été à l’espace jeunes Senonches 7 juillet 2025 07:00

Eure-et-Loir

L’été à l’espace jeunes 8 Rue Albert Rémy Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-07

Les PEP28 proposent pour les 12/17 ans des sorties VTT, piscine, une après-midi détente au lac de Soligny, une visite à la Tanière, visiter Chartres en lumière et bien d’autres activités. Places limitées.

8 Rue Albert Rémy

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 56 80 49 espacejeunes.ccfp@pep28.asso.fr

English :

For 12/17 year-olds, PEP28 offers mountain biking, swimming, a relaxing afternoon at Lac de Soligny, a visit to La Tanière, a tour of Chartres en Lumière and many other activities. Places are limited.

German :

Die PEP28 bieten für 12- bis 17-Jährige Mountainbike-Touren, Schwimmbad, einen entspannten Nachmittag am See von Soligny, einen Besuch im Tanière, einen Besuch in Chartres en lumière und viele andere Aktivitäten. Begrenzte Plätze.

Italiano :

Il PEP28 propone gite in mountain bike e a nuoto per ragazzi dai 12 ai 17 anni, un pomeriggio di relax al lago di Soligny, una visita a La Tanière, un tour di Chartres en lumière e molte altre attività. I posti sono limitati.

Espanol :

El PEP28 ofrece paseos en bicicleta de montaña y natación para jóvenes de 12 a 17 años, una tarde de relax en el lago de Soligny, una visita a La Tanière, un recorrido por Chartres en lumière y muchas otras actividades. Las plazas son limitadas.

