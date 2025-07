L’Été à St. Etienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Samedi 12 juillet 2025

L’Été à St. Etienne du Grès

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 16h30.

16h30 Course Camarguaise

19h30 Apéritif concert

21h Soupe au Pistou sur réservation. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

l’Association Grésouillaise Culture Fêtes Traditions vous propose son programme pour le 12 juillet!

Programme:



16h30 Course Camarguaise 10€

19h30 Apéritif concert animé par Philémon

21h -Soupe au pistou, fromage, dessert 18€ et 9€ pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation repas 06 70 98 56 88

22h Animation musicale avec Philémon .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 00 77

English :

The Association Grésouillaise Culture Fêtes Traditions has put together its programme for 12 July!

German :

Die Association Grésouillaise Culture Fêtes Traditions bietet Ihnen ihr Programm für den 12. Juli an!

Italiano :

l’Association Grésouillaise Culture Fêtes Traditions ha messo a punto il suo programma per il 12 luglio!

Espanol :

la Association Grésouillaise Culture Fêtes Traditions ha elaborado su programa para el 12 de julio

