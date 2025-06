L’été au Centre Nautique de Bréhec – Plouha 1 juillet 2025 07:00

Côtes-d’Armor

L’été au Centre Nautique de Bréhec Bréhec Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-07-01

Envie d’aller vous balader en kayaks ou paddle au pied des falaises de Plouha entre amis, faire de la voile dans l’Anse de Bréhec pour avoir des sensations, les conseillers nautiques sont à votre disposition pour vous faire partager leurs connaissances de la mer, vous aider à gréer votre bateau et veiller à votre sécurité sur le plan d’eau !

Location Du Lundi au Vendredi (durant les vacances scolaires ) de 10h30 à 12h, de 12h30 à 14h ou de 14h30 à 16h

Cours particuliers :

On peut aussi ne pas trop bien savoir naviguer et avoir envie de bénéficier des conseils avisés d’un coach personnel pour progresser ! Ouverture Du Lundi au Vendredi de 10h à 17h.

Stages de voile lundi au vendredi de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30

Encadrer par des moniteurs diplômés en format stage collectif.

Stage Optimist pour les 5-7 ans, (matin seulement)

Stage Funboat Catamaran à partir de 7 ans,

Stage Dériveur à partir de 11 ans,

Stage Catamaran à partir de 13 ans,

Stage Planche à voile à partir de 13 ans, (après-midi seulement)

Hors vacances scolaires :

Location

Les mercredis et samedis (de mai à octobre) de 13h à 18h. Naviguez en toute liberté dans un environnement sécurisé en louant planche à voile, stand up paddle, kayak, dériveurs, catamarans. La réservation est conseillée.

Tiralo à disposition pour les personnes à mobilité réduite sur les horaires d’ouverture du centre nautique. .

Bréhec

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 62 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’été au Centre Nautique de Bréhec Plouha a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme Falaises d’Armor