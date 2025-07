L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL Mauguio

23 Rue Denis Diderot Mauguio Hérault

Curieux ou passionnés, venez-vous emparer de l’histoire de Mauguio !

Durant l’été, partez à la découverte du patrimoine historique de la ville et profitez d’une visite guidée d’1h30 au coeur du Château des Comtes de Melgueil.

>VISITES GUIDÉES

En juillet 10, 17, 24, 31

En août 7 & 14

Gratuit sur inscription 04 67 29 65 35 (horaires précisés lors de l’inscription)

> VISITES LIBRES

Les dimanches matins du 6 juillet au 31 août inclus .

23 Rue Denis Diderot Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35

English :

Whether you’re curious or passionate, come and get to grips with the history of Mauguio!

German :

Ob neugierig oder leidenschaftlich, machen Sie sich mit der Geschichte von Mauguio vertraut!

Italiano :

Che siate curiosi o appassionati, venite a conoscere la storia del Mauguio!

Espanol :

Ya sea por curiosidad o por pasión, ¡venga a conocer la historia del Mauguio!

