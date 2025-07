L’été au Domaine de Roiffé Les Mystères de Roiffé Roiffé

14 Route de Fontevraud Roiffé

2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23 2025-07-30

Le Domaine de Roiffé vous propose différentes activités ouvertes à tous pendant l’été 2025

– Les Mystères de Roiffé Par équipe, résolvez les énigmes (codage, orientation, anagrammes…) et réussissez les différents ateliers (dégustation géographique, jeu des arômes (vins ou jus sans alcool),

dégustation à l’aveugle…) le plus rapidement possible afin d’être les premiers à déchiffrer les Mystères de

Roiffé !

Entre Patrimoine & Vin, une activité idéale pour découvrir notre région de manière conviviale et ludique !

Tout public

Adapté selon l’âge des participants .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17

