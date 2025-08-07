L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires Roiffé

L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires Roiffé jeudi 7 août 2025.

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Gratuit

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-14

Le Domaine de Roiffé vous propose différentes activités ouvertes à tous pendant l’été 2025

Vins, spiritueux, conserverie, biscuiterie, bijoux, accessoires beauté et décoration…

découvrez les produits de nos partenaires à l’occasion d’un petit marché convivial exclusivement local et fait-maison !

Entrée libre et gratuite

Réservation à la réception ou par téléphone .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17

