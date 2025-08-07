L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires Roiffé
L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires Roiffé jeudi 7 août 2025.
L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires
14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-07
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-07 2025-08-14
Le Domaine de Roiffé vous propose différentes activités ouvertes à tous pendant l’été 2025
Vins, spiritueux, conserverie, biscuiterie, bijoux, accessoires beauté et décoration…
découvrez les produits de nos partenaires à l’occasion d’un petit marché convivial exclusivement local et fait-maison !
Entrée libre et gratuite
Réservation à la réception ou par téléphone .
14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17
English : L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires
German : L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires
Italiano :
Espanol : L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires
L’événement L’été au Domaine de Roiffé Marché des Partenaires Roiffé a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais