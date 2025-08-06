L’été au Domaine de Roiffé Voyage sonore Roiffé
14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-08-06
fin : 2025-08-13
2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20
Le Domaine de Roiffé vous propose différentes activités ouvertes à tous pendant l’été 2025
Ce voyage sensoriel vous est proposé par Jennifer et se déroule en nature de préférence (ou en intérieur selon la météo), allongé sur le sol.
Les vibrations des 7 bols Tibétains apportent la légèreté au corps et à l’esprit pour un lâcher prise, une
relaxation profonde, un apaisement des émotions et une reconnexion à l’instant présent.
Séance possible dès l’âge de 4 ans
Séance confirmée à partir de 6 participants
Matériel recommandé tapis de sol, plaid ou couverture légère et bouteille d’eau.
Réservation à la réception ou par téléphone .
14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17
