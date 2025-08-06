L’été au Domaine de Roiffé Voyage sonore Roiffé

L’été au Domaine de Roiffé Voyage sonore Roiffé mercredi 6 août 2025.

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-13

Le Domaine de Roiffé vous propose différentes activités ouvertes à tous pendant l’été 2025

Ce voyage sensoriel vous est proposé par Jennifer et se déroule en nature de préférence (ou en intérieur selon la météo), allongé sur le sol.

Les vibrations des 7 bols Tibétains apportent la légèreté au corps et à l’esprit pour un lâcher prise, une

relaxation profonde, un apaisement des émotions et une reconnexion à l’instant présent.

Séance possible dès l’âge de 4 ans

Séance confirmée à partir de 6 participants

Matériel recommandé tapis de sol, plaid ou couverture légère et bouteille d’eau.

Réservation à la réception ou par téléphone .

+33 5 49 22 48 17

