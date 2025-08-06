L’été au Domaine de Roiffé Yoga parent enfant Roiffé

L’été au Domaine de Roiffé Yoga parent enfant

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-13

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Le Domaine de Roiffé vous propose différentes activités ouvertes à tous pendant l’été 2025

Une invitation à la douceur et à la joie.

Des séances pour profiter des vacances en famille et renforcer la complicité.

Enfants à partir de 5 ans et un adulte responsable par enfant

Réservation à la réception ou par téléphone .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17

