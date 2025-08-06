L’été au Domaine de Roiffé Yoga parent enfant Roiffé
14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-08-06
fin : 2025-08-13
2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20
Le Domaine de Roiffé vous propose différentes activités ouvertes à tous pendant l’été 2025
Une invitation à la douceur et à la joie.
Des séances pour profiter des vacances en famille et renforcer la complicité.
Enfants à partir de 5 ans et un adulte responsable par enfant
Réservation à la réception ou par téléphone .
14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17
