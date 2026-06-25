L’été au Domaine Sontag Apéro à la cave Contz-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.

Contz-les-Bains

L’été au Domaine Sontag Apéro à la cave

5 rue Saint-Jean Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Entre apéros à la cave, concerts jazz et couchers de soleil dans une ambiance conviviale et festive, venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis !

Réservations recommandées.Tout public

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5 rue Saint-Jean Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 64 11 claude.sontag@gmail.com

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English :

Enjoy aperitifs in the cellar, jazz concerts and sunsets in a friendly, festive atmosphere, with family and friends!

Reservations recommended.

L’événement L’été au Domaine Sontag Apéro à la cave Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS