L’été au Domaine Sontag Apéro à la cave Contz-les-Bains
L’été au Domaine Sontag Apéro à la cave Contz-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.
Contz-les-Bains
L’été au Domaine Sontag Apéro à la cave
5 rue Saint-Jean Contz-les-Bains Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Entre apéros à la cave, concerts jazz et couchers de soleil dans une ambiance conviviale et festive, venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis !
Réservations recommandées.Tout public
.
5 rue Saint-Jean Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 64 11 claude.sontag@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy aperitifs in the cellar, jazz concerts and sunsets in a friendly, festive atmosphere, with family and friends!
Reservations recommended.
L’événement L’été au Domaine Sontag Apéro à la cave Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS