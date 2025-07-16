L’été au musée d’Apt « Mandala des ocres » Musée d’Apt Apt

L’été au musée d’Apt « Mandala des ocres »

Musée d’Apt 14 place du Postel Apt Vaucluse

Début : Mercredi 2025-07-16 10:30:00

2025-07-16 2025-08-06 2025-08-27

Savez-vous qu’un trésor se trouve sous nos pieds ? Le sable ocré. Venez en apprendre plus sur ces massifs et cette terre sablonneuse. Avec ces sables, essayez-vous à l’art du mandala.

Dès 4 ans

Musée d’Apt 14 place du Postel Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr

English :

Did you know that a treasure lies beneath our feet? Ochre sand. Come and find out more about this sandy soil. Try your hand at mandala art with these sands.

Ages 4 and up

German :

Wussten Sie, dass unter unseren Füßen ein Schatz liegt? Der ockerfarbene Sand. Erfahren Sie mehr über diese Berge und diese sandige Erde. Versuchen Sie sich mit diesem Sand an der Kunst des Mandalas.

Ab 4 Jahren

Italiano :

Sapevate che sotto i nostri piedi si nasconde un tesoro? La sabbia ocra. Venite a scoprire di più su questa terra sabbiosa. Cimentatevi nell’arte del mandala con queste sabbie.

Dai 4 anni in su

Espanol :

¿Sabías que bajo nuestros pies se esconde un tesoro? Arena ocre. Ven a descubrir más cosas sobre este suelo arenoso. Prueba a hacer mandalas con estas arenas.

A partir de 4 años

