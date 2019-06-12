L’ÉTÉ AU PARC 2026 Rue de la Croix Rose Labège

Labège

L’ÉTÉ AU PARC 2026

Rue de la Croix Rose Parc Municipal de Labège Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03

L’été au parc revient pour cette année 2026 avec une programmation riche en apéro-concerts, projection et performances et profiter des beaux jours de l’été dans le parc municipal.

L’été au parc revient cette année avec une proposition variée pour le plus grand plaisir du public. De quoi profiter de cette belle saison festivale dans le parc municipal. ☀️

Vendredi 12 juin 19 h

Apéro-concert

organisé par Assaut Musical, avec le soutien du service Culture.

À la tombée de la nuit

Projection

Flow, le chat qui n’avait pas plus peur de l’eau de G. Zilbalodis (à partir de 8 ans)

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Vendredi 26 juin 19 h à 23 h

Soirée multiforme dans le parc

Ouverture du site à partir de 19 h, avec buvette, sandwichs & restauration sur place.

19 h Chorale In Bocca al lupo (chants populaires d’Italie)

20 h Apéro-concert Organisé par Assaut Musical Come on feel the Illinoise est une invitation à la découverte

de l’oeuvre musicale de Sufjan Stevens, artiste américain, indépendant aux multiples facettes.

21 h 45 Projection d’Anne-Charlotte Finel, proposée

par la Maison Salvan

La Maison Salvan propose une immersion dans l’univers d’Anne‑Charlotte Finel, dont l’œuvre vidéo explore la matérialité de l’image à travers un grain puissant, des lumières rares et des paysages en marge. Ses images lentes, presque oniriques, révèlent la complexité du vivant.

22 h 30 23 h Installation participative C’est pas là, c’est

par là proposé par Arto et la Cie Galmae (à partir de 8 ans).

Inspiré par ses propres sensations lors d’une manifestation à Séoul en 2015, Juhyung Lee, jeune artiste sud-coréen, propose une expérience sensible du faire ensemble. Une proposition

pour un corps collectif en mouvement, où la prise en compte de l’autre devient alors indispensable !

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Vendredi 3 juillet 19 h

Apéro-concert organisé par Assaut Musical, avec le groupe La Bavarde.

Tout a commencé par une rencontre, celle de trois musiciens passionnés et créatifs, d’univers

différents se retrouvant dans une grande famille celle du jazz manouche. .

Rue de la Croix Rose Parc Municipal de Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Summer Festival is back for 2026 with a packed lineup of pre-concert gatherings, screenings, and performances—a great way to enjoy the beautiful summer days in the municipal park.

L’événement L’ÉTÉ AU PARC 2026 Labège a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE