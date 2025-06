L’été au Thot Thonac 7 juillet 2025 09:30

Dordogne

L’été au Thot Le parc du Thot Thonac Dordogne

Début : 2025-07-07 09:30:00

fin : 2025-08-29 17:30:00

2025-07-07

A partir de 9h30. Dès l’âge de 5 ou 7 ans, venez découvrir les savoir-faire préhistoriques à travers diverses activités. gratuit ou payant selon l’atelier. Ateliers payants sur réservation

Dès l’âge de 5 ou 7 ans, diverses activités vous sont proposées afin de découvrir les savoir-faire de l’époque préhistorique.

En supplément de prix et sur réservation :

– Cro-Magnon expériences ateliers découverte des savoir-faire préhistoriques (parure, silex, art pariétal, lampe à graisse, cuir). 45 min à 1h. 3€/personne.

– La Grotte des Micromignons découvrez l’art des cavernes avec votre tout-petit. 30 min. Pour les 3-5 ans. 1 parent + 1 enfant = 6€.

Inclus dans le prix d’entrée :

– Rendez-vous préhistoire. A partir de 10h45 (3 sessions), . 45 min.

– Autour du feu. A 14h30. 30 min

– Miroir temporel à la rencontre des animaux disparus. A partir de 11h30(6 sessions)

– Rencontre avec les soigneurs petits déjeuners des chèvres, nourrissage des cerfs, nourrissage des loups (jeûne le samedi), goûter des daims.

– Humains et animaux de la préhistoire à nos jours. 15 à 30 min. .

Le parc du Thot

Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44

English : L’été au Thot

Starting at 9:30 am. From ages 5 or 7, come and discover prehistoric know-how through a variety of activities. Free or paying, depending on the workshop. Fee-paying workshops must be booked in advance

German : L’été au Thot

Ab 9:30 Uhr. Ab einem Alter von 5 oder 7 Jahren können Sie bei verschiedenen Aktivitäten prähistorische Fertigkeiten entdecken. Je nach Workshop kostenlos oder kostenpflichtig. Kostenpflichtige Workshops mit Reservierung

Italiano :

A partire dalle 9.30. A partire dai 5 o 7 anni, venite a scoprire le abilità della preistoria attraverso varie attività, gratuite o a pagamento a seconda del laboratorio. I laboratori a pagamento devono essere prenotati in anticipo

Espanol : L’été au Thot

A partir de las 9.30 h. A partir de 5 ó 7 años, venga a descubrir las habilidades prehistóricas a través de diversas actividades. Gratuitas o de pago según el taller. Los talleres de pago deben reservarse con antelación

L’événement L’été au Thot Thonac a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère