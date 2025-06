L’été au V and B Pornic 4 juillet 2025 18:00

Loire-Atlantique

L’été au V and B Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-14 21:00:00

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-07

2025-07-11

2025-07-14

2025-07-18

2025-07-21

2025-07-25

2025-07-28

2025-08-01

2025-08-04

2025-08-08

2025-08-11

2025-08-15

2025-08-18

2025-08-22

Pendant l’été, le Vand B propose des soirées pour se distraire et partager de bons moments entre amis ou en famille!

Le 04 juillet: soirée vacances/ jeux en bois

Le 11 juillet: soirée années 80/ spéciale piste de danse

Le 1er août: tournoi fifa sur inscription-

le 22 août: soirée départ de Nathan .

Rue Jean Monnet

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 89

English :

During the summer, the Vand B offers evenings of fun and entertainment for friends and family!

German :

Während des Sommers bietet das Vand B Abendveranstaltungen an, um sich zu amüsieren und schöne Momente mit Freunden oder der Familie zu teilen!

Italiano :

Durante l’estate, il Vand B offre una serie di eventi serali per intrattenere e condividere momenti piacevoli con amici e familiari!

Espanol :

Durante el verano, Vand B ofrece una serie de eventos nocturnos para entretener y compartir buenos momentos con amigos y familiares

L’événement L’été au V and B Pornic a été mis à jour le 2025-06-25 par I_OT Pornic