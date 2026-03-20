L’été aux Tourbières Harricourt
L’été aux Tourbières Harricourt jeudi 2 juillet 2026.
L’été aux Tourbières
Harricourt Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Balade nature estivale , pour observer les arbres, les plantes, les oiseaux, les traces d’animaux, le sol et le paysage du site protégé des Tourbières des sources de la Bar. Parcours d’environ 4,5km .Prévoir des bottes et vêtements adaptés à la météo. Chiens non autorisés.
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Harricourt 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 06 20
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English :
Summer nature walk to observe the trees, plants, birds, animal tracks, soil and landscape of the Tourbières des Sources de la Bar protected site. Approx. 4.5km, bring boots and weather-appropriate clothing. Dogs not allowed.
L’événement L’été aux Tourbières Harricourt a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme