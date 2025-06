L’Été avec l’Aventure des Mines L’Aventure des mines Sainte-Marie-aux-Mines 1 juillet 2025

L’Été avec l’Aventure des Mines L’Aventure des mines Sainte-Marie-aux-Mines 1 juillet – 31 août Sentier et exposition en accès libre / Visites payantes (voir sur le site)

Visites de deux mines d’argent du XVIe siècle ! Tout public !

**Voilà, l’été est arrivé, et avec lui les sorties estivales !**

Pour les mois de Juillet et Août, l’Aventure des Mines est ouverte tous les jours à Sainte-Marie-aux-Mines ! Notre association étudie, protège et fait visiter deux mines d’argent ouvertes au XVIe siècle à Sainte-Marie-aux-Mines : **la mine Saint-Louis Eisenthür** (inchangée depuis 1570) et **la mine Gabe-Gottes** (et son magnifique panorama minéralogique et géologique). Nous proposons aussi un sentier minier en libre accès : **le sentier minier des Seigneurs de Ribeaupierre** dans le joli hameau d’Echery.

En plein cœur de la nature vosgienne, **venez découvrir la fabuleuse aventure humaine et géologique du Val d’Argent !**

Début : 2025-07-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-31T18:00:00.000+02:00

0389586211 http://www.asepam.org contact@asepam.org

L’Aventure des mines 5 rue Kroeber Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Échery Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin