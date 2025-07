L’été buissonnier Bob transports en tout genre + Guigzzz trio Wattwiller

L’été buissonnier Bob transports en tout genre + Guigzzz trio Wattwiller dimanche 20 juillet 2025.

L’été buissonnier Bob transports en tout genre + Guigzzz trio

11 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

En 1ère partie de soirée, un spectacle sans paroles alliant clown, improvisation et magie avec Bob, Transports en tout genre. Retrouvez ensuite Circus Puzzle, un spectacle qui ménage une place pour l’harmonie entre les corps et les objets.

L’été buissonnier investit à nouveau les villes et villages de la Communauté de communes Thann-Cernay pour proposer des spectacles de rue et des concerts en plein air. Aux côtés des artistes professionnels (comédiens, circassiens, musiciens…) retrouvez les lauréats du tremplin des talents artistiques amateurs du territoire. En 1ère partie de soirée, un spectacle sans paroles alliant clown, improvisation et magie, entre poésie et humour noir avec ¿Bob, Transports en tout genre¿ . Retrouvez ensuite Guigzzz, qui livre un projet vibrant, mêlant groove, verbe affûté et émotion brute. En trio sur scène, l’expérience live se veut généreuse et authentique. .

11 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72 contact@cc-thann-cernay.fr

English :

In the 1st half of the evening, a wordless show combining clowning, improvisation and magic with Bob, Transports en tout genre. Then there’s Circus Puzzle, a show that leaves room for harmony between bodies and objects.

German :

Im ersten Teil des Abends gibt es eine Show ohne Worte, die Clown, Improvisation und Zauberei mit Bob, Transports en tout genre verbindet. Danach folgt Circus Puzzle, eine Show, die Raum für die Harmonie zwischen Körper und Objekten lässt.

Italiano :

Nella prima parte della serata, uno spettacolo senza parole che combina clownerie, improvvisazione e magia con Bob, Trasporto di tutti i tipi. Poi c’è Circus Puzzle, uno spettacolo che lascia ampio spazio all’armonia tra corpi e oggetti.

Espanol :

En la primera mitad de la velada, un espectáculo sin palabras que combina el clown, la improvisación y la magia con Bob, Transporte de todo tipo. A continuación, Circus Puzzle, un espectáculo que deja mucho espacio a la armonía entre los cuerpos y los objetos.

L’événement L’été buissonnier Bob transports en tout genre + Guigzzz trio Wattwiller a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay