L'ÉTÉ CAOUEC Blagnac 5 juillet 2025

Haute-Garonne

L’ÉTÉ CAOUEC PARC DU RITOURET Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-19 20:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Pendant deux semaines, le parc du Ritouret devient le cœur battant de l’été blagnacais.

LE VILLAGE

Un véritable village estival, à ciel ouvert dans une ambiance conviviale, familiale et joyeuse. Petits et grands sont invités à profiter pleinement des journées ensoleillées autour d’activités ludiques, sportives et créatives… 100 % gratuites !

Découvrez chaque jour des animations permanentes, accessibles à tous :

– Espace jeux gonflables (jusqu’à 11 ans) tapis magique pour les tout-petits, château toboggan (2-4 ans), grand toboggan (4-11 ans), ventriglisse aquatique (6-11 ans)

– Espace motricité tapis et modules en mousse pour les plus jeunes

– Espace Médialudo jeux de société et jeux en bois à partager en famille

– Espace arcade babyfoot, flipper et autres jeux rétro

– Espace sport tennis de table, badminton, green volley…

– Mur d’escalade 4 voies à explorer dès 6 ans

– Simulateur de surf testez votre équilibre sur une vague artificielle ! (dès 6 ans)

– Parcours Ninja Warrior pour se défier comme à la télé ! (dès 6 ans)

– Beach tennis en partenariat avec le Blagnac Tennis Club

– Espace pique-nique pour une pause gourmande à l’ombre des arbres

LES SOIRÉES CULTURELLES

Au programme une programmation éclectique, joyeusement déjantée parfois, toujours ouverte à tous les curieux. Des artistes venus d’un peu partout, des univers qui se croisent et se mélangent pour vous faire vivre des moments uniques. Théâtre de rue, danse, concerts, spectacles équestres… il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

RESTAURATION

La Guinguette de l’Été Caouec ouvre ses portes sous les arbres tous les jours à partir de 16h. C’est le spot parfait pour se détendre avant les spectacles, entre deux animations ou juste pour profiter du moment. Boissons fraîches, bons petits snacks à grignoter et le plein de bonne humeur sont au menu !

Bon à savoir

– Fermeture exceptionnelle du village le lundi 14 juillet

– C’est gratuit

– Pas besoin de réserver

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la mairie de Toulouse. .

PARC DU RITOURET

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

English :

For two weeks, the Parc du Ritouret becomes the beating heart of Blagnac?s summer.

German :

Zwei Wochen lang wird der Parc du Ritouret zum pulsierenden Herzen des Sommers in blagnac.

Italiano :

Per quindici giorni, il Parc du Ritouret diventa il cuore pulsante dell’estate di Blagnac.

Espanol :

Durante quince días, el Parque del Ritouret se convierte en el corazón palpitante del verano de Blagnac.

