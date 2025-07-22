L’Été culturel 2025 dans les bibliothèques d’Île-de-France : Le Charivari des animaux Bibliotheque Montigny sur Loing Montigny-sur-Loing

L'Été culturel 2025 dans les bibliothèques d'Île-de-France : Le Charivari des animaux 22 juillet – 30 août

L’Été culturel dans les bibliothèques franciliennes

En complicité avec 4 artistes – Ghislaine Herbéra, Marion Kadi, Julien Martinière, Tom Tirabosco – le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis a conçu un kit d’animations littéraires proposant une approche ludique et sensible de l’altérité à travers l’univers du bestiaire.

55 bibliothèques franciliennes se voient doter d’une exposition autour des univers de ces créateur·rices, de cahiers d’activités (avec des masques à personnaliser, un méli-mélo pour créer 512 animaux imaginaires, une fiche-personnage pour imaginer son animal totem) et de pistes de médiation pour créer tout l’été de grandes parades de lectures hors-les-murs.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, dans le cadre de l’Été culturel 2025.

Bibliotheque Montigny sur Loing Place de la mairie 77690 Montigny-sur-Loing 77690 Seine-et-Marne Île-de-France

©Julien Martinière ©Ghislaine Herbéra ©Tom Tirabosco ©Marion Kadi