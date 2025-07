L’été culturel à Lombez Médiathèque municipale Lombez

L’été culturel à Lombez 22 juillet – 2 août Médiathèque municipale Gers

gratuit, atelier sur inscription, nombre limité de places

Début : 2025-07-22T11:00:00 – 2025-07-22T12:00:00

Fin : 2025-08-02T11:00:00 – 2025-08-02T12:30:00

Profitant du label Village en poésie, la médiathèque met en place des actions en partenariat avec ses bénévoles et des artistes locaux pour développer la culture sur son territoire durant l’été 2025.

Du 22 juillet au 2 août 2025, la ville de Lombez participe à l’Eté culturel, manifestation portée par le ministère de la Culture et soutenue financièrement par la DRAC Occitanie.

De nombreux ateliers seront menés en extérieur pour la plupart, écoute de poèmes, textes, musiques individuellement, découvrez un spectacle poétique tout public, une exposition photos restituera les temps forts de cet Eté culturel à Lombez

Le but de ses actions est de toucher un large public au travers d’animations diverses, de faire vivre la médiathèque par des temps forts et hors les murs en lien avec la poésie et l’art.

Médiathèque municipale 4 Rue Notre Dame 32220 Lombez Lombez 32220 Gers Occitanie 0562603045 https://www.mediagers.fr/mediatheques/sud-est/bm-lombez [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 60 30 45 »}]

©Médiathèque de Lombez