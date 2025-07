L’ETE CULTUREL ET FESTIF COOL’EURS SALVADOR Pézenas

L’ETE CULTUREL ET FESTIF COOL’EURS SALVADOR

Avenue de Plaisance Pézenas Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Reprendre et interpréter du Salvador est un vrai bonheur que Tom Torel et ses musiciens se font une joie de partager !

De l’humour, du groove, du tendre, du chaud, de l’intimiste, du délirant, du chaloupant,….

Henri Salvador à fond et passionnément !

Maître Salvador du jazz, du rock, de la bossa, de la samba, ou encore du calypso… Maître crooner qui vous embarque dans des mélodies à rendre amoureux et attendrir le plus endurci !

Cie Un oiseau dans la tête

Voix Tom Torel

Guitare Laurent Zullo

Clavier Marc Hévéa

Basse Jean-Philippe Cazenove

Batterie Alexandre Boulin

#TEMPSFORT .

Avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie

English :

Covering and interpreting Salvador is a real pleasure, and Tom Torel and his musicians are delighted to share it with you!

German :

Salvador aufzugreifen und zu interpretieren ist eine wahre Freude, die Tom Torel und seine Musiker gerne mit Ihnen teilen!

Italiano :

Interpretare Salvador è un vero piacere che Tom Torel e i suoi musicisti sono lieti di condividere!

Espanol :

Cubrir e interpretar a Salvador es un verdadero placer que Tom Torel y sus músicos están encantados de compartir

