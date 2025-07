L’ETE CULTUREL ET FESTIF TEMOIN DE MARIAGE Pézenas

Avenue de Plaisance Pézenas Hérault

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Une comédie pleine d’énergie et de rebondissements, à voir absolument !

Mam et Lili vont bientôt se marier.

Ils s’apprêtent à recevoir Thomas, meilleur ami de Mam et son témoin de mariage.

Thomas débarque avec Jasmine, sa nouvelle conquête, belle et sexy, de quoi faire grincer des dents Lili qui n’a toujours pas digéré que Thomas ait largué sa meilleure amie Nathalie.

La soirée promet d’être explosive Lily et Jasmine c’est comme mélanger de l’eau et de l’huile…ou plutôt de la dynamite et une étincelle !

De quoi faire resurgir des secrets bien gardés….

Avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie

English :

A comedy full of energy and twists, a must-see!

German :

Eine Komödie voller Energie und Wendungen, die Sie unbedingt sehen sollten!

Italiano :

Una commedia piena di energia e di colpi di scena, assolutamente da vedere!

Espanol :

Una comedia llena de energía y giros, ¡imprescindible!

